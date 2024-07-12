Fetullah Gülen ile ilgili Adalet Bakanından açıklama. Maalesef diyerek duyurdu

15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yıldönümü nedeniyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu.

Tunç, Fetullah Gülen olmak üzere iadesi istenen FETÖ firarileri hakkında bilgi verdi.

Yılmaz Tunç açıklamasında “Maalesef ABD Adalet Bakanlığında bekletilen bir süreç, 8 yıldan bu yana iadesi konusunda herhangi bir ilerleme sağlanamadı” dedi.

“8 YILDAN BU YANA İLERLEME YOK”

Tunç devamında “FETÖ elebaşı maalesef ABD'de misafir edilmeye devam ediliyor. 27 suçtan 7 iade talebimiz oldu. Maalesef ABD Adalet Bakanlığında bekletilen bir süreç, 8 yıldan bu yana iadesi konusunda herhangi bir ilerleme sağlanamadı. Yine 115 ayrı ülkeye bizim FETÖ irtibat ve iltisaklarıyla ilgili, hakkında soruşturma ve kovuşturma devam edenlerle ilgili iade taleplerimiz oldu. “ ifadelerini kullandı.

“MAALESEF”

Daha sonra iade talebiyle ilgili Tunç “Maalesef üzülerek söylüyorum özellikle demokrasiye, insan haklarına saygılı olduklarını söyleyen ABD, Avrupa devletleri, Almanya başta olmak üzere; iade taleplerimize bugüne kadar duyarsız kaldılar, cevap vermediler. Teröristleri kendi ülkelerinde muhafaza etmeye devam ettiler. Bunu da üzülerek söylüyoruz.” Şeklinde konuştu.

Tunç, darbe girişimi öncesi ve sonrası yurt dışına çıkan FETÖ mensuplarına işaretle, başbakanlığın ve yargının bu konuda ulusal bir çalışma yaptığını söyledi.

Bakan Tunç, Türkiye'nin 181 adli yardımlaşma talebinin sadece 28'inin kabul edildiğini, şüphelilerin bulunduğu ülkede ifadesinin alınarak, gönderildiğini anlattı.

GÜLEN ÖLDÜ, ÖLDÜRÜLDÜ, KAÇIRILDI İDDİALARI

Öte yandan FETÖ elebaşının öldürüldüğü, kaçırıldığı iddiaları yakın zamanda gündeme düşmüştü. Daha sonra ise Gülen video ve fotoğraflar paylaşarak hayatta olduğunu duyurmuştu.

Ayrıca güvenlik kaynakları, Gülen'in Türkiye'ye teslim edildiği ve uçağının yolculuk yapmakta olduğu haberlerinin doğru olmadığını aktarmıştı.