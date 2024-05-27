Fetullah Gülen öldü mü? Tele1'in ABD'de yaşayan temsilcisi açıkladı

FETÖ mensuplarının arasında yaşanan çatışma sonucunda, örgüt lideri Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftlik konutundan ayrıldığı iddia edildi. İddiaya göre, örgüt içi anlaşmazlık nedeniyle Gülen, kendisine yakın bir grupla birlikte daha güvenli bir yere nakledildi.

GÜLEN HASTALIĞI SEBEBİYLE KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYORDU

Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Gülen'in Cevdet Türkyolu, Adil Öksüz gibi isimlerle başka bir yere taşındığını belirtti. Bu sırada Gülen'in ciddi şekilde hasta olduğu ve bu sebeple kimseyle görüştürülmediği haberleri de dolaşımda.

"SAĞLIK DURUMU İYİ" DENİLDİ

FETÖ lideri Gülen'in uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı biliniyor. Gülen'e yakın Herkul org tarafından yapılan açıklamada, "Muhterem Hocamızın sağlık durumu çok şükür iyidir. Doktorların tavsiyesi üzerine bir süre daha sakin bir ortamda kalmayı tercih etmektedir. Değerli dostlarımızın yanlış bilgilere itibar etmemesini rica ederiz" denildi.

GÜLEN'İN ÖLDÜĞÜNÜ VE ARTIK ÖRGÜTÜNÜN DAMADI CEVDET TÜRKYOLU'NUN TEMSİL EDECEĞİNİ YAZDI

FETÖ liderinin daha önce öldüğüne dair spekülasyonlar da yapılmıştı. New Jersey'deki Tugra Books adlı kitap yayıncısı, Gülen'in öldüğünü ve artık örgütünün damadı Cevdet Türkyolu tarafından temsil edileceğini duyurarak taziye mesajı yayınlamıştı. Gülen'in zehirlendiği ve Pensilvanya'daki çiftlikte kalan bir mollanın intihar ettiği iddiaları da ortaya atılmıştı. Hatta Gülen'in yaşadığı çiftlikte bir mezarlık hazırlandığına dair haberler de çıkmıştı.

ÖRGÜTTEKİ SORULAR NE?

FETÖ örgütü içindeki en önemli soru şu anda, "Gülen'den sonra ne olacak, milyonlarca doları kimler alacak, kimler örgütü yönetecek ve tabii ki mücadeleyi hangi grup kazanacak?" oldu.