Fetullah Gülen’in ne zaman gömüleceği ortaya çıktı. Cenazesi hastanede tutuluyor

FETÖ’nün haber kaynakları bu sabah yaptıkları paylaşımda Fetullah Gülen’in öldüğünü duyurdu. Öte yandan Fetullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen'de terörist elebaşının ölüm haberini doğruladı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü yerin St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsü olduğu tespit edildi. Gazeteciler Gülen’in ölmeden önce kaldığı odayı görüntüledi.

251 NUMARALI ODADA KALMIŞ

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre Fetullah Gülen ölmeden önce 251 numaralı odada kaldı. Anadolu Ajansı tarafından görüntülenen 251 numaralı odanın ise bir süre önce boşaltılıp temizlendiği görüntülenirken, hastanedekiler kısa süre öncesine kadar buraya Gülen'e refakat edenleri görmek için bazı kimselerin geldiğini anlattı.

ZİYARETÇİLERİN MORGA GİRMESİNE İZİN VERİLMİYOR

Hastaneye gelen kişilerin ise morga gitmesine izin verilmiyor ve ziyaretçiler hasta odalarının bulunduğu bölüme yönlendiriliyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ GÖMÜLECEK

Öte yandan Fetullah Gülen’in defin işleminin Çarşamba günü gerçekleştirileceği cenazesinin hastane morgunda tutulduğu ve Gülen ailesinin de cenaze için ABD'ye çağrıldığı iddia edildi.

Terörist Gülen’in cenazesinin Pensilvanya’da bulunan Gurbet mezarlığı’na gömüleceği ya da Fetullah Gülen’in yeğeniyle evli olan ve örgüt içinde Uzun Cevdet olarak bilinen Cevdet Türkoğlu’nun yakınında bir yere gömüleceği iddia ediliyor.