Feyenoord - Fenerbahçe maçı öncesi kriz!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda'nın köklü kulüplerinden Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele, 6 Ağustos Çarşamba günü (bugün) Rotterdam'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak.

FEYENOORD’DA QR KOD KRİZİ

Karşılaşma öncesinde Feyenoord cephesinde saha dışı bir kriz patlak verdi. Hollanda temsilcisi, bu sezon fiziki bilet uygulamasına son vererek QR kod ile stadyuma giriş sistemine geçti. Ancak sistemin ilk sınavı taraftarlar için tam bir hayal kırıklığına dönüştü.

QR kodla girişte yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle Feyenoord taraftarları sosyal medyada kulüp yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Girişlerde yaşanan yavaşlık ve uygulama hataları büyük tepki topladı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Feyenoord yönetimi, artan tepkiler üzerine resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Fenerbahçe maçı öncesi işlerin yoluna koyulması için çalışmalarımıza devam ediyoruz" denilerek sistemdeki aksaklıkların giderilmesi adına yoğun mesai harcandığı vurgulandı.