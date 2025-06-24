Feyyaz Şerifoğlu ünlü spiker ile evleniyor! Geçtiğimiz yıl nişanlanmıştı

Kırmızı Oda, Camdaki Kız gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, geçtiğimiz yıl aile yakınlarının katıldığı bir törenle nişanlanmıştı. Bir süredir Kanal D spikeri Merve Dinçkol’la aşk yaşayan Feyyaz Şerifoğlu evlilik yolunda ilerliyor. Ünlü ikilinin düğün tarihleri belli oldu.

GEÇTİĞİMİZ YIL NİŞANLANMIŞTI

Kariyerindeki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Feyyaz Şerifoğlu, geçtiğimiz yıl aile ve yakınlarının katıldığı bir törenle nişanlanmıştı. Bu yaz evlenmeleri beklenen ünlü çiftin düğün tarihi belli oldu. Yakışıklı oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile güzel spiker Merve Dinçkol'un 29 Temmuz’da Kemer Country’de evlenecekleri öğrenildi.

Feyyaz Şerifoğlu düğün hazırlıkları için daha önce yaptığı açıklamada; "Şimdi kızı evinden alman lazım. Yani ben şimdi Rize'de doğdum, büyüdüm, o geleneksel tarafımı eksik edemem. Onu gerçekleştireceğiz. Usul neyse yerine getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.