Feyyaz Uçar: Artık hakemlerin değişmesi gerektiğini düşünüyoruz

Kaynak: İHA
Feyyaz Uçar: Artık hakemlerin değişmesi gerektiğini düşünüyoruz

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Galatasaray yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada, VAR hakemlerinin bazı pozisyonlarda müdahale etmemesine anlam veremediğini söyleyerek “Artık hakemlerin değişmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Beşiktaş, Galatasaray ile oynanan derbi maçında hakem kararlarını sert bir dille eleştirdi. Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, özellikle Davinson Sanchez’in pozisyonlarına dikkat çekerek, VAR’ın müdahale etmemesini sorguladı. Uçar, Türk futbolunun sürekli aynı hakem hatalarıyla karşılaştığını ve bu durumun futbol oynamaya çalışan takımlara zarar verdiğini belirtti. Ayrıca, hakemlerin değişmesi gerektiğini vurgulayarak, Türk futbolunun bu süreçten olumsuz etkilendiğine dikkat çekti.

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