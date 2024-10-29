Feyyaz Uçar: Artık hakemlerin değişmesi gerektiğini düşünüyoruz

Beşiktaş, Galatasaray ile oynanan derbi maçında hakem kararlarını sert bir dille eleştirdi. Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, özellikle Davinson Sanchez’in pozisyonlarına dikkat çekerek, VAR’ın müdahale etmemesini sorguladı. Uçar, Türk futbolunun sürekli aynı hakem hatalarıyla karşılaştığını ve bu durumun futbol oynamaya çalışan takımlara zarar verdiğini belirtti. Ayrıca, hakemlerin değişmesi gerektiğini vurgulayarak, Türk futbolunun bu süreçten olumsuz etkilendiğine dikkat çekti.