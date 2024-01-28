Feyyaz Uçar isyan etti: Dedelerinden beri Beşiktaş'a zarar veriyorlar

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Feyyaz Uçar isyan etti: Dedelerinden beri Beşiktaş'a zarar veriyorlar
Sivasspor'a mağlup olan Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar hakem kararlarını eleştirdi.

Trendyol Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan maçta Sivassspor 6. Dakikada Rey Manaj’ın attığı golle siyah-beyazlıları 1-0 mağlup etti.

Mücadelede son düdüğün çalmasının hemen ardından VAR'daki Serkan Tokat'a isyan eden Feyyaz Uçar, "Artık yeter ya Konuşmamak için direniyoruz ama yeter Rica ediyoruz kardeşim VAR'da kim var? Serkan Tokat Metin Tokat'ı hatırlar mısınız Bunlar üç nesil hakem Dedelerinden büyüklerimiz, babalarından biz Hala çekiyoruz ya Bu aile hakemlerinden kurtulalım artık Rakip de isyan ediyor, doğrudur Düzgün yönetin abi ya Bu kadar zor mu" dedi.

VAR kararlarının neden aleyhlerine işlediğine anlam veremediğini söyleyen Uçar "Geçen hafta penaltımız oluyor, VAR çağırmıyor Bu hafta penaltımız veriliyor, VAR'dan geri dönüyor VAR'dan geri dönüyorsa hakemi aldatmaya yönelik bir hareket olması lazım ya da elle oynama olması lazım İkisi de yok Niye VAR çağırıyor, niye iptal oluyor, anlamıyoruz Niye hep Beşiktaş'ın başına geliyor anlamıyoruz" ifadelerini kullandı.

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