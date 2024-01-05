Feyyaz Uçar neden transfer yapamadıklarını itiraf etti: Girdap içindeyiz

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Selahattin Ekrekli
Feyyaz Uçar neden transfer yapamadıklarını itiraf etti: Girdap içindeyiz
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş, evinde Kasımpaşa’ya 3-1 yenildi. Siyah beyazlıların Futbol sorumlusu Feyyaz Uçar, yeni teknik direktörün yakında geleceğini ve transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Feyyaz Uçar, “Yeni hocamız çok yakında takıma katılacak. Transferde sorunlarımız var. 14 yabancı oyuncumuzdan bazılarıyla yollarımızı ayırıp, yeni oyuncular alacağız. Zor bir süreçten geçiyoruz.” dedi.

“Beşiktaş’ın eksikleri ve ihtiyaç duyduğu mevkiler belli. Bunları yeni hocamızla görüşeceğiz. Transfer için zamanımız var. Onun onayını alarak transfer yapacağız. Beşiktaş’ın her zaman alternatif planları vardır. Rizespor maçına yetişemezsek, bir sonraki maça yeni hocamızla çıkacağız. Bu sürecin uzaması bizi de rahatsız etti. Vakit kaybettik. Ama önemli olan Beşiktaş’a yakışan bir hocayı getirmek.”

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