Feyyaz Uçar ünlü gazeteciye patladı. O sözlere ateş püskürdü

Trendyol Süper Lig’in 2. Haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup etti.

Maç boyunca Antalyasporlu futbolcuların Rafa Silva’ya yaptığı sert fauller taraftarların tepkisine yol açtı.

63. dakikada Portekizli yıldıza yaptığı müdahale nedeniyle Güray Vural kırmızı kart görsede Akdeniz ekibi bu sert oyununu sürdürdü.

"FAUL YAPARAK DURDURACAKSINIZ"

Karşılaşmanın ardından kameralar karşısına geçen Beşiktaş yöneticisi Feyyaz Uçar geçtiğimiz günlerde “Rafa Silva’yı faul yaparak durduracaksınız” diyen gazeteci Zeki Uzundurukan’ı eleştirdi.

"YAPMAYIN KARDEŞİM"

Feyyaz Uçar açıklamasında “Bu tip yönlendirmeleri lütfen yapmayın kardeşim. Bunlar tehlikeli işler. Rafa Silva bizi Avrupa’da temsil edecek. Mümkünse bu tür söylemlerden uzak duralım. Bunun sonu gelmez sahadaki yıldız oyuncularımıza ki burada büyük fedakarlıklar yapıldı. Maddi manevi büyük fedakarlıklar yapılıyor sakatlıklar başımıza iş açmasın” dedi.

BEŞİKTAŞ'TAN ÖZÜR DİLEDİ

Bu sözlerin gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Zeki Uzundurukan yanlış anlaşıldığını belirterek Beşiktaş’tan özür diledi.

Uzundurukan paylaşımında, “Rafa Silva’ya Güray Vural’ın acımasızca yaptığı hareket, en çok beni üzdü. Çünkü ben, Rafa Silya’yı bizim ligimizde durdurmanın çok zor olduğunu, rakiplerin faul yaparak, Rafa’yı etkisiz hale getirmeye çalışacaklarını ifade ettim. Durum tespitinde buldum. Ama yanlış anlaşıldım. Bu sözlerim için Beşiktaş camiasından özür dilerim” sözlerini sarf etti.