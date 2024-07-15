Feyyaz Uçar'dan Immobile iddiası

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Slovenya kampında bir basın toplantısı düzenledi.

Takımdan 7 futbolcunun gönderileceğini belirten Uçar, "Mutlaka birilerinin ayrılması lazım. Brad Friedel bu konuda çalışmalara devam ediyor. Eğer başaramazsak, elimizdeki oyunculara lisans çıkarmayacağız” diye konuştu.

Yeni transfer Immobile'den çok umutlu olduğunu belirten Uçar, bir gazetecinin "Sizce bu sezon kaç gol atar?" sorusunu "Penaltılarla birlikte 25'in altına düşmez" diye cevapladı.

Uçar, "Rafa Silva, Gabriel Pauliste ve Ciro İmmobile transferlerini kampa yetiştirdik. Son yıllarda olmayan bir şey oluyor, takımı hocaya hazır teslim ediyoruz. Bu konuda büyük emeği geçen Hüseyin Yücel’e teşekkür ediyorum. Yaptığı fedakarlıkları biliyorum” dedi.