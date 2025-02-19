Feyza Aktan'dan darp iddialarına yanıt! Fotoğraflar ortalığı karıştırmıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Feyza Aktan'dan darp iddialarına yanıt! Fotoğraflar ortalığı karıştırmıştı

Kızıl Goncalar’da 'Doktor Levent' karakterine hayat veren Özcan Deniz ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. Özcan’ın eski eşi Feyza Aktan, darp iddialarına ilişkin sessizliğini bozdu.

Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’nı darp ettiğine ilişkin iddia magazin gündemini karıştırmıştı.

DARP FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Aktan’ın darp raporu aldığı belirtilerek yüzünde morluklar olan fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

DENİZ’E ANJİYO YAPILABİLİR

Skandal iddiaların ardından Özcan Deniz kalp krizi geçirerek hastanelik olmuştu. Deniz’e kontroller sonrasında anjiyo yapılabileceği ifade edilirken, Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’dan açıklama geldi.

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ÖZCAN BENİ DÖVMEDİ

Özcan Deniz’den şiddet gördüğüne ilişkin iddiaları reddeden Aktan, darp izlerinin oğlu Kuzey’in bakıcısı Gülnaz ile olan davasına ait dosyadaki görüntüler olduğunu söyledi.

“Darp izleri, bakıcı davasından kalma. Özcan beni dövmedi” diye belirten Feyza Aktan “Biz anne baba olarak sorunsuz bir şekilde devam ediyoruz” dedi.

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