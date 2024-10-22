Feyza Altun: Bi mikrop gündemi değiştirmesin. Yenidoğan skandalı unutulmasın!

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Feyza Altun: Bi mikrop gündemi değiştirmesin. Yenidoğan skandalı unutulmasın!

Avukat Feyza Altun FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü üzerine sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

Avukat Feyza Altun FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberi ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

İlk mesajında "Bir kanser hücresinden kurtulmuşuz gününüz güzel geçsin" diyen Altun, FETÖ elebaşının ölümü ile ilgili olarak "Bi mikrop gündemi değiştirmesin. Yenidoğan skandalı unutulmasın!" dedi.

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FETÖ elebaşının ölümü öncesinde Türkiye gündemini sarsan Yenidoğan Çetesi'ni hatırlatan Altun son yılların en korkunç sağlık skandalının unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

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