Feyza Altun gözaltına alınırken savcıdan izin isteyip bir kadeh rakı içmiş

Sosyal medya hesabından Şeriat hakkında yaptığı bir paylaşım sonrasında kendisine gösterilen yoğun eleştiriler sonrasında hakkında gözaltı kararı verilen Avukat Feyza Altun, gözaltına alındıktan sonra tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilmiş, sonrasında ise hakkında adli kontrol ile serbestlik kararı verilmişti.

Altun’un paylaşımı nedeni ile gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılması Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

Gazeteci Fatih Altaylı, bugün YouTube hesabından paylaştığı bir video ile Feyza Altun’un gözaltına alınma sırasında yaşanan gelişmeleri aktardı.

Avukat Feyza Altun, gözaltına alınma esnasında savcıdan 5 dakikalık bir izin isteyip kendisine bir kadeh rakı koymuş ve daha sonrasında gözaltına alınarak ifadeye gönderilmiş.

Fatih Altaylı, Feyza Altun'un gözaltına alındığı sırada yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Kapı çalmış açtım dedi kapıda 15 polis bir savcı vardı dedi. Sosyal medyadan tutuklandığım gözaltına alındığım yolunda haberler vardı ama ben o sırada evde oturuyordum yani sosyal medyada bu haberler yayılırken benim evde olan biten bir şey yoktu dedi.

Buyurun demiş hepsini içeri almış polislerin... Savcı beye demiş ki o kadar kalabalığa gerek yok bir yere kaçacak halim de yok niçin devletin imkanlarını benim gibi minicik kadın için bu kadar seferber ettiniz?

"Ne gerekiyorsa yapın çekinmeyin demiş... Ben bir 5 dakika izin istedim diyor kendime diyor bir rakı koydum oturdum onlar diyor görevini yaparken ben de bir kadeh rakı içtim. Sonra da gözaltına alıp ifadeye götürmüşler..."