Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek yine çok konuşulacak bir haberle gündemde. Civelek, katıldığı bir programda "Sosyal medyada biri beni 1 dakika görmek için 100 bin TL teklifte bulundu" dedi. Civelek'in bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

TORPİL ELEŞTİRİLERİ

Annesi Melis Civelek'in 'Kızılcık Şerbeti'nin senaristi olması sebebiyle sık sık eleştirilen Civelek, sosyal medyada kendisine torpilli diye mesaj gönderen kişiye verdiği sert yanıtla gündem olmuştu.

Civelek, "Senin annen de yazsa sen de oynarsın. Bir oyuncu ol da görelim. Ben bu işe girerken annem yazmasına rağmen seçmelere girdim hak geçmesin diye. Bilip bilmeden konuşan insanlardan sıkıldım. Şu an en popüleri Nilay. Nilay'sız dizi asla olmaz. Ha diziyi mahvettiğimi düşünüyorsan o senin zevksizliğin" demişti.