Fiat çöküşte. Otomobil satışları yerlerde

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Stellantis N.V., 26 Temmuz Çarşamba günü finansal sonuçlarını paylaştı.

ABD’nin 2023’ü kapsayan ikinci çeyrek raporuna göre, üreticinin ülkede neredeyse satış bile yapamadığı ortaya çıktı.

Satışları FCA US LLC olarak bildiren şirket, ABD’de 2022’nin aynı dönemindeki 408.521’lik sayıya göre ikinci çeyrekte 434.648 araç sattığını söyledi.

İtalyan üretici, bu dönemde ABD’de yalnızca 144 araç satabildi.

Fiat’ın geçen yılın aynı dönemine göre yaşadığı düşüş yüzde 42 civarında olduğu bildirildi.

Satışlarda ciddi bir düşüş yaşayan diğer şirket Alfa Romeo. Üretici geçen yılın aynı dönemine yüzde 25’lik bir düşüşle 2 bin 311 otomobil satışı yapabildi.