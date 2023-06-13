Fiat Egea'nın zamlı fiyat listesi açıklandı! Otomobil alacaklar dikkat

Fiat'ın Egea modelleri Haziran ayında da yeni fiyat etiketleriyle paylaşıldı.

Resmi internet sayfası üzerinde satışında sunulan seçeneklerde fiyatlar şu şekilde:

Fiat Yeni Egea Sedan modeli satış fiyatı 555.900 TL

Fiat Yeni Egea Hatchback modeli satış fiyatı 625.900 TL

Fiat Yeni Egea Cross modeli satış fiyatı 640.900 TL

Fiat Yeni Egea Cross Wagon modeli satış fiyatı 898.900 TL

Fiat Panda modeli satış fiyatı 599.090 TL

Fiat 500 modeli satış fiyatı 765.900 TL

Fiat 500 E modeli satış fiyatı 1.029,900 TL

Fiat Egea'da Cross, Cross Wagon, Sedan ve Hatchback araç donanımına sahip dört farklı modele sahip.

Egea ülkemizde en çok kullanılan araçlardan biri olarak dikkat çekerken tasarımı ve gelişmiş teknolojisi ile güvenilir ve konforlu bir sürüş imkanı sağlıyor.

Hız sabitleme sunan otomobil, 30 km ve 160 km arasındaki hızlarda önde bulunan aracın tanımlanmasıyla güvenli mesafeyi korumaya yardımcı oluyor.