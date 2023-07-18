Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam

Editör: Ayşe Memiş

Dolar kurundaki yükseliş, enflasyonun durdurulamayışı otomobil fiyatlarını fena vurdu. Türkiye’de en çok satan otomobil markası Fiat da bu krizden nasibini aldı.

Egea’ya 5 Temmuz’dan itibaren yeni zam gelmişti. Temmuz ayıyla birlikte Fiat Egea’nın yeni listesi açıklanmıştı. Fiat Egea Sedan'ın 5 Temmuz zamları sonrasında başlangıç fiyatı 643.900 TL'ye yükseldi. Zamlar öncesinde başlangıç fiyatı ise 555.900 TL idi.

Ancak Fiat’ın sitesine girildiğinde, “Fiyat listeleri şu an güncellenmektedir.” uyarısı ile karşılanıyor. 1 hafta önce zam gelmesine rağmen Fiat otomobilllere yine zam geleceği de ortaya çıktı. Fiyatların nasıl olacağı merak konusu oldu.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu zamla ilgi şu ifadeleri kullandı:

Zam bu kez "geliyorum" diyor... Fiat araçlarının fiyatlarını an itibarı ile öğrenmek mümkün değil çünkü; Resmî web sitesinde şu uyarı çıkıyor; "Fiyat listeleri şu an güncellenmektedir..."

Bakalım Fiat ne fiyat olacak?

1 HAFTA ÖNCE ZAM GELDİ

Egea Sedan'ın en dolu Hibrit seçeneği 1 milyon TL'yi aştı. Egea 1.5 T4 Hibrit 130 Hp Lounge 1.086.900 TL oldu.

En ucuz Fiat Egea Cross fiyatı 705.900 TL oldu. Fiat Egea Hatchback'in başlangıç fiyatı ise 625.900 TL'den 690.900 TL’ye yükseldi.

En pahalı Egea modeli olan Egea Cross Wagon'un en dolu paketinin fiyatı 1.019.900 TL'den 1.144.900 TL'ye yükseldi.