Fiat’tan hayat kurtaran uygulama. Devreye giren Connect uygulama hayati önem taşıyor

İtalya merkezli otomobil firması Fiat bomba bir özelliği devreye soktu. Fiat Connect adlı uygulama birçok fayda sunuyor.

İŞTE UYGULAMANIN MÜTHİŞ ÖZELLİKLERİ

Anlık bilgiler veren uygulama kaza anında otomatik olarak olay yerine 112 gönderiyor. Ayrıca olası kaza anında sürücü müşteri hizmetleri tarafından aranıyor.

Karayollardan alınan veriler üzerine uygulama Türkiye’nin en çok kaza yapılan en riskli 250 noktası için kullanıcıları bilgilendiriyor. Uygulama dikkatli ol mesajı veriyor. Uygulama, , park lokasyon bilgisi ve çekilme bildirimi gibi bilgiler veriyor.

Belirli bir mesafe açıldığında uyarı gelmesi için mesafe limiti özelliğinden yararlanılabiliyor.

Aracın yakıtı bittiğinde en yakın Opet merkezine yönlendiriyor. Ayrıca uygulama, bulunduğunuz konumunu hava kirliliği bilgisini de veriyor.

Bugüne kadar 884 kazada, 132 sefer ambulans yönlendirmesi yapıldığı da belirtildi. Uygulamanın uzaktan kapı açma kapama özelliği bulunuyor.

Apple Watch ve diğer Android akıllı saatlerden de FIAT Connect özelliklerine müşteriler erişebiliyor. Hizmetle ilgili detaylara FIAT’ın resmi web sitesi, Müşteri İlgi Merkezi ve yetkili servisler aracılığıyla da ulaşılabiliyor

Fiat Connect hakkında bilgi veren Tofaş Mobilite Çözümleri Direktörü Hasan Erdoğan, "Müşteriler günümüzde sadece araç satışı ve satış sonrası hizmetini değil, bunun devamında, mobilite evrenindeki tamamlayıcı ve değer yaratan alanlarda da hizmet almayı bekliyor. Bizler, Mobilite Çözümleri altında, markamızın bu konumunu güçlendiren yenilikçi hizmetleri geliştirmeye odaklanıyoruz. Tofaş’ın, üretim ve AR-GE deneyimi ve yetkinlikleri sayesinde birçok yenilikçi uygulamayı kendi içimizde geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.