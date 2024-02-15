Fibromiyalji ile ilgili az bilinenler nelerdir

Fibromiyalji; kadınlarda daha sık görülen, gizli bir hastalık Fibromiyalji, vücudun çeşitli bölgelerinde ağrı ve yorgunluk yaratan kronik bir yumuşak doku romatizmasıdır. Toplumda çok bilinmeyen bu hastalık, başka hastalıklarla karıştırılabilen belirtiler gösterdiği için “gizli hastalık” olarak adlandırılır. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Zeynep İyigün, bu konuda bilinçlenmenin önemine vurgu yapıyor.

Doç. Dr. Zeynep İyigün, fibromiyaljinin nedeninin sinir sistemindeki bir bozukluk olduğunu söyler. Ağrının yanı sıra yanma, batma gibi hisler de oluşabilir. Ağrı, sırt, boyun gibi yerlerde daha şiddetli olabilir. Hastaların kendilerini sürekli yorgun, uykusuz, unutkan ve mutsuz hissettiklerini belirtir.

Fibromiyalji tanısı koymak zordur. Çünkü hastalığın belirtileri başka hastalıklara da benzer. Bu yüzden hastaların ağrılarını ve diğer şikayetlerini iyi anlatmaları gerekir. Kan testleri ve görüntüleme yöntemleri, diğer hastalıkları ekarte etmek için yapılır. Tanı, hastanın klinik bulguları ve muayenesi ile konur.

Fibromiyaljinin diğer belirtileri arasında kronik yorgunluk, uyku bozukluğu, depresyon, anksiyete, hafıza ve konsantrasyon sorunları, kronik baş ağrısı, kas seğirme ve krampları, ellerde ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma, irritabl bağırsak sendromu ve huzursuz bacak sendromu sayılabilir. Bu belirtiler, hastaların yaşam kalitesini düşürür. Doç. Dr. İyigün, fibromiyalji yorgunluğunun normal yorgunluktan farklı olduğunu, hastaların uykudan dinlenemeyip, kemiklerinin yorulduğunu hissettiklerini söyler. Ayrıca hastaların uykularının verimsiz olduğunu, işlerine odaklanamadıklarını, hatta konuşulanları anlamadıklarını da ekler. Bu duruma “fibrofog- fibromiyalji sisi” denir.

Fibromiyalji tamamen tedavi edilemese de, hastaların hayat kalitesini arttırmak için bazı önlemler alabileceklerini söyleyen Doç. Dr. Zeynep İyigün, şöyle devam eder:

"Fibromiyalji belirtilerini iyileştirmenin en etkili yolu egzersiz yapmaktır. "Kalp atış hızını artıran aerobik egzersizleri düzenli olarak yapmak "Doktorunuzun önerdiği ilaçları düzenli almak "Ağrıyı azaltan masaj, fizik tedavi gibi yöntemleri kullanmak "Uyku düzenine dikkat etmek "Beslenmeyi düzene sokmak “Fibromiyaljiye eşlik eden diğer hastalıklarınızın da tedavi edilmesini ihmal etmemek.”