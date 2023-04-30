Fidan sonrası MİT’in başına kim geçecek? Gazeteci Murat Yetkin açıkladı

Gazeteci Murat Yetkin, “Erdoğan seçimi kazanırsa MİT’in başına Hakan Fidan yerine, İbrahim Kalın’ı atama olasılığı yüksek” diye yazdı.

Fidan sonrası MİT’in başına kim geçecek? Gazeteci Murat Yetkin açıkladı

Gazeteci Murat Yetkin, Erdoğan'ın Putin ile görüşmesine ilişkin paylaşılan fotoğrafı analiz etti.

Yetkin, yazısında şu ifadeleri kullandı:
Fotoğrafın bize söylediğinden Erdoğan’ın 14 Mayıs seçimine 16 gün kala artık Dışişleri ve Savunma bakanlarına şahsen ihtiyacının kalmadığı sonucunu çıkarmak mümkün. Yoksa her ikisinden de seçim çalışmalarına birkaç saat ara verip bu önemli toplantıda yer almasını isteyebilirdi.
Ama yine aynı fotoğrafın analizinden bir süredir Ankara siyaset kulisinde konuşulan bazı duyumların güçlendiğini çıkarmak da mümkün.

FİDAN YERİNE KALIN
Örneğin Erdoğan’ın seçimi yine kazanırsa, MİT Başkanı Fidan’ın Dışişleri Bakanı; Baş Danışmanı ve Sözcüsü Kalın’ı da MİT başkanlığına atama ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor. Yine 14 Mayıs seçiminde Cumhur İttifakının seçimi kazanması durumunda, Ankara’dan milletvekili adayı olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın TBMM Başkanı olma ihtimali yüksek. Yine kulisteki iddialar arasında Erdoğan’ın kazanması durumunda milletvekili adayı gösterilmeyen TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Adalet Bakanı atanabileceği de bulunuyor.

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