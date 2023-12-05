Fidel Castro’nun CIA ile işbirliği yapan kız kardeşi noktayı koydu

Küba devriminin lideri ve eski Devlet Başkanı Fidel Castro‘nun kız kardeşi Juanita Castro, Miami’de 90 yaşında yaşamını yitirdi.

KAYNAK: AA
Fidel Castro’nun CIA ile işbirliği yapan kız kardeşi noktayı koydu

Univision internet sitesinin haberine göre, bir süredir Miami’de bir hastanede tedavi gören Castro 90 yaşında yaşamını yitirdi. Aile mensuplarından yapılan açıklamada, Juanita Castro’nun doğal sebeplerden vefat ettiği ve cenaze töreninin aile arasında yapılacağı bildirildi.

Juanita Castro’nun anılarını kaleme alan yazar Maria Antonieta Collins, açıklamasında, “Bugün Juanita Castro, yaşam ve ölüm yolunda bizden önce gitti, olağanüstü bir kadındı ve çok sevdiği Küba davası uğruna yorulmak bilmeden çalışan bir savaşçıydı” ifadesini kullandı.

1964’TE ABD’YE YERLEŞTİ

Küba devrimi konusunda kardeşleri Fidel ve Raul ile ters düşen Castro, 1964’te ülkesinden ayrılarak ABD’nin Miami kentine yerleşmişti.

fidel-castronun-kiz-kardesi.jpg

CIA İLE İŞBİRLİĞİ YAPMIŞTI

“Donna” takma adıyla ABD gizli servisi CIA ile işbirliği yapan Castro, Küba devrimi lideri Fidel Castro ve Raul Castro’nun yönetimini “açıkça” kınamıştı.

fideelll.jpg

“ÇOK FAZLA ACI ÇEKTİM”

Juanita Castro, yıllar önce yaptığı açıklamada, “Şüphesiz sürgündeki diğer insanlardan daha fazla acı çektim çünkü Florida Boğazı’nın hiçbir tarafında bana soluk aldırmadılar ve çok az kişi hayatımın paradoksunu anlıyor. Küba’dakiler için ben bir kaçağım çünkü oradan ayrıldım ve mevcut rejimi kınadım. Miami’deki birçok insan için Fidel ve Raul’un kız kardeşi olduğum için istenmeyen kişi ilan edildim” ifadelerini kullanmıştı.

xvxdg.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Son Haberler
Madene silahlı saldırı: 9 ölü 15 yaralı. Kapıyı havaya uçurarak içeriye girdiler Gündem
Madene silahlı saldırı: 9 ölü 15 yaralı. Kapıyı havaya uçurarak içeriye girdiler
Mobilya mağazası alev alev yandı Gündem
Mobilya mağazası alev alev yandı
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Potsdam'ı ağırlayacak Spor
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Potsdam'ı ağırlayacak
1012 Türk savaş esirini Yunanistan'a teslim etmeyen Japon Yarbay Gündem
1012 Türk savaş esirini Yunanistan'a teslim etmeyen Japon Yarbay
Takla atan araçtan sapa sağlam çıktı arkadaşının omuzunda böyle poz verdi Gündem
Takla atan araçtan sapa sağlam çıktı arkadaşının omuzunda böyle poz verdi
Alev alev yanan araç küle döndü Gündem
Alev alev yanan araç küle döndü
Beyaz Saray'ın dibinde patlama. Ev havaya uçtu Dünya
Beyaz Saray'ın dibinde patlama. Ev havaya uçtu