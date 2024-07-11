FIFA açıkladı Galatasaray yıkıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
FIFA açıkladı Galatasaray yıkıldı

FIFA, Galatasaray'a Tete transferinden dolayı cezayı kesti.

Geçen sezon Galatasaray'a transfer olan Tete için FIFA'dan flaş bir karar çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; FIFA, Galatasaray ve Tete'nin 'haksız sözleşme feshi' nedeniyle 2.5 milyon euro ceza ödemesine karar verdi.

Böylece Galatasaray, Shakhtar Donetsk'e 2.5 milyon euro ödeyecek.

NE OLMUŞTU?
Brezilyalı futbolcu Tete, Ukrayna'daki savaşı neden göstererek Shakhtar Donetsk takımıyla olan kontratını feshetmişti.

Bu gelişme üzerine, Ukraynalı kulüp Shakhtar Donetsk, Tete'nin bonservissiz takımdan ayrılması sebebiyle Galatasaray'a karşı hukuki işlem başlatmıştı.

resim-2024-07-11-191001760.png

6f65ec102c3c41a3b4ce51cfba809a82.jpg

galatasaraya-tete-piyangosu.webp

İlgili Haberler
Fenerbahçe şampiyon hocayla anlaştı. Resmen açıklandı
Galatasaray'da flaş istifa
Son Haberler
TFF Süper Kupa maçının oynanacağı stadı açıkladı Spor
TFF Süper Kupa maçının oynanacağı stadı açıkladı
Fatih Altaylı'dan Mehmet Şimşek'e sert tepki: Beni zıvanadan çıkaracak şeyler söylemeye başladı Ekonomi
Fatih Altaylı'dan Mehmet Şimşek'e sert tepki: Beni zıvanadan çıkaracak şeyler söylemeye başladı
Fransa Bisiklet Turu'na Girmay damgası Spor
Fransa Bisiklet Turu'na Girmay damgası
Fenerbahçe şampiyon hocayla anlaştı. Resmen açıklandı Spor
Fenerbahçe şampiyon hocayla anlaştı. Resmen açıklandı
Galatasaray'da flaş istifa Spor
Galatasaray'da flaş istifa
Arsa alıp ev yapma hayali kuranlara uzmanlardan hayati uyarı. Son dönemde büyük revaçta Ekonomi
Arsa alıp ev yapma hayali kuranlara uzmanlardan hayati uyarı. Son dönemde büyük revaçta