FIFA açıkladı Galatasaray yıkıldı

Geçen sezon Galatasaray'a transfer olan Tete için FIFA'dan flaş bir karar çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; FIFA, Galatasaray ve Tete'nin 'haksız sözleşme feshi' nedeniyle 2.5 milyon euro ceza ödemesine karar verdi.

Böylece Galatasaray, Shakhtar Donetsk'e 2.5 milyon euro ödeyecek.

NE OLMUŞTU?

Brezilyalı futbolcu Tete, Ukrayna'daki savaşı neden göstererek Shakhtar Donetsk takımıyla olan kontratını feshetmişti.

Bu gelişme üzerine, Ukraynalı kulüp Shakhtar Donetsk, Tete'nin bonservissiz takımdan ayrılması sebebiyle Galatasaray'a karşı hukuki işlem başlatmıştı.