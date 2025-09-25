FIFA Başkanı Gianni Infantino da İsrail'in zulmüne sessiz kalmadı! "Ağlıyorum"

Kaynak: AA
FIFA Başkanı Gianni Infantino da İsrail'in zulmüne sessiz kalmadı! "Ağlıyorum"

FIFA Başkanı Gianni Infantino, duygusal açıklamalarda bulundu. Infantino, Gazze de dahil olmak üzere dünyanın her yerinde ağlayan anneleri gördükçe kendisinin de ağladığını söyledi.

ABD'nin New York şehrindeki bir etkinlikte konuşan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Infantino, "Hepimiz biliyoruz ki, ne yazık ki, bölünmüş, saldırgan ve karmaşık bir dünyada yaşıyoruz. Çocukların acı çektiğini gördüğümde ben de acı çekiyorum. Gazze'de, Ukrayna'da, Sudan'da, Libya'da, dünyanın herhangi bir yerinde annelerin ağladığını gördüğümde ben de ağlıyorum. Çatışmaların yaşandığı 80 ülke var ve olan biteni gördüğümüzde hepimiz acı çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

Infantino, "İnsanların özünde kötü değil, iyi olduğuna inanıyorum. Kendimize inanmalıyız ve sevgili liderler, biz size inanıyoruz. Dünyada barışa ihtiyacımız var." dedi.

25 ülke katil İsrail'e karşı tek ses! "Men edilsinler"25 ülke katil İsrail'e karşı tek ses! "Men edilsinler"

e1e5140b984830263a39b1dca963397fe26a7713.jpg

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER RAPORTÖRLERİ DE KATİL İSRAİL İÇİN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırımı nedeniyle İsrail'in uluslararası futbol turnuvalarından men edilmesi çağrısında bulunuyor.

BM raportörleri, konuya ilişkin geçen salı günü yaptıkları yazılı açıklamada, "İşgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırıma karşı gerekli bir yanıt olarak FIFA ve UEFA'ya ülke takımı olarak İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer vermişti.

Son Haberler
Zeytin ağacının altında caz şöleni: Ahmed Adnan Saygun’da unutulmaz akşam!
Zeytin ağacının altında caz şöleni!
Hastalara miadı geçmiş ilaçlar kullanılmış!
Hastalara miadı geçmiş ilaçlar kullanılmış!
Haftada en az iki kez balık tüketiminin mucizeleri ortaya çıktı
Haftada en az iki kez balık tüketiminin mucizeleri ortaya çıktı
Balık yiyin kalbinizi koruyun! Haftada kaç kez tüketmelisiniz? Uzmanı açıkladı
Balık yiyin kalbinizi koruyun! Haftada kaç kez tüketmelisiniz?
MHK duyurdu: VAR'a bir hakem daha geldi
MHK duyurdu: VAR'a bir hakem daha geldi