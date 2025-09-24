25 ülke katil İsrail'e karşı tek ses! "Men edilsinler"

Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren soykırıma imza atan, çocukları öldüren, pek çok Filistinli sporcunun hayatını kaybetmesine neden olan İsrail, sonunda UEFA'nın gündemine geldi.

Dünya üzerinden bir çok futbol kulübünün tribünlerden tepkisi, sonunda Avrupa futbolunu yöneten UEFA'yı da harekete geçirdi. Birleşmiş Milletler raportörleri de dün, İsrail kulüplerinin ve milli takımının futboldan men edilmesi için FIFA ile UEFA'ya çağrıda bulundu. 55 üyesi olan UEFA'nın 25'i, İsrail'in men edilme talebini desteklediğini iletti.

İSPANYA TURNUVAYA KATILMAMAKLA TEHDİT ETMİŞTİ

Konuyla ilgili en büyük çıkış İspanya'dan geldi. Başbakan Pedro Sanchez; Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na İsrail'in katılması halinde, turnuvaya katılmama kararı alabileceklerini açıklamış ve bu kısa sürede büyük destek görmüştü.

ERIC CANTONA DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Eski futbolcu Cantona ise "Rusya, Ukrayna'da savaş başlattıktan 4 gün sonra FIFA ve UEFA onları men etti. İsrail halen müsabakalara katılmaya devam edebiliyor." demişti. UEFA, gelen yoğun baskılar sonrası bugün icra kurulu toplantısı yapacak. Men kararı verilmesi halinde, İsrail Milli Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nden, Maccabi Tel Aviv ise Avrupa Ligi'nden çıkarılacak.

