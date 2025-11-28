Ronaldo, İrlanda ile oynanan eleme maçında Dara O’Shea’ya yaptığı dirsek müdahalesi nedeniyle kırmızı kart görmüş ve toplam üç maç ceza almıştı. Bu nedenle Ermenistan maçında takımını yalnız bırakan Ronaldo, kalan iki maçlık cezasını Dünya Kupası'nda çekecekti.

FIFA, CEZAYI ERTELEME KARARI ALDI

FIFA, Disiplin Talimatı’nın 27. maddesini kullanarak bu cezayı erteleme kararı aldı. Kurumun gerekçesi, Ronaldo’nun milli takım kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmesi olarak belirtildi.

BENZER ESNEKLİK BARSEGHYAN'A GÖSTERİLMEDİ

Ancak karar, benzer bir ihlal nedeniyle üç maç ceza alan Ermenistan kaptanı Tigran Barseghyan’a aynı esnekliğin tanınmamış olması nedeniyle tartışma yarattı. Barseghyan cezasının iki maçını çekti ve bir maçı hâlâ yürürlükte bulunuyor.

RONALDO'NUN TURNUVAYA DEĞER KATACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Kararın, FIFA’nın turnuvada Ronaldo’nun varlığını ticari ve sportif açıdan önemli görmesi nedeniyle verildiği yorumları yapılıyor.