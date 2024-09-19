FIFA dünya sıralaması açıklandı. İşte Milli Takımımızın durumu

FIFA, Eylül ayı dünya sıralamasını açıkladı. Listenin zirvesindeki Arjantin yerini korurken, ikinci sırada Fransa ve üçüncü sırada ise İtalya aldı.
FIFA sıralamasının ilk 10 sırasında bir değişiklik olmadı. Öte yandan Türkiye, 1538,52 puan alarak 26. sıradaki yerini korudu.
FIFA dünya sıralamasında ilk 10 sıradaki ülkeler şunlar:
1. Arjantin (1889,02 puan)
2. Fransa (1851,92 puan)
3. İspanya (1836,42 puan)
4. İngiltere (1817,28 puan)
5. Brezilya (1772,02 puan)
6. Belçika (1768,14 puan)
7. Hollanda (1759,95 puan)
8. Portekiz (1752,14 puan)
9. Kolombiya (1738,72puan)
10. İtalya (1726,31 puan)