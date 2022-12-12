Cüneyt Çakır'ın yerine geçen isim belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun 2023 FIFA kadrosunu belirlediği öğrenildi.
Kurulun, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır'ın yerine FIFA kokartı takacak ismi de saptadığı ifade edildi.
Buna göre Çakır'ın yerine Atilla Karaoğlan FIFA kadrosunda yer alacak.
Zorbay Küçük'ün yerine ise Erkan Özdamar olacak.
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