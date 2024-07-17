FIFA müfettişleri göreve çağrıldı

Bu durumdan büyük rahatsızlık duyan Fransa Futbol Federasyonu, FIFA'ya başvurma kararı aldı.

Futbolda Fransa ve Arjantin arasındaki rekabet istenmeyen bir noktaya geldi. Arjantin Milli Takımı oyuncularının Fransız futbolculara yönelik ırkçı söylemleri FIFA'ya taşınıyor.

2024 Copa America'yı finalde Kolombiya'yı 1-0 yenerek kazanan Arjantinli oyuncuların şampiyonluk kutlamalarındaki tavırları soruşturma konusu oldu.

Final maçının ardından Arjantinli futbolcuların, ırkçı ifadeler içeren bir şarkı söyledikleri duyuldu. Şarkıda Afrika kökenli Fransız milli futbolculara yönelik, "Anneleri Nijeryalı, babaları Kamerunlu ama pasaportlarında Fransa yazıyor" gibi ifadeler yer alıyor.

Bu sözlerden büyük rahatsızlık duyan Fransa Futbol Federasyonu'nun konuyu FIFA'ya taşıma kararı aldığı bildirildi.

Futbol kamuoyunun büyük tepki gösterdiği bu şarkı, daha önce Arjantinli taraftarlar tarafından 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı yenerek şampiyon olduktan sonra da söylenmişti.