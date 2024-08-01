FIFA müfettişleri Hacıosmanoğlu için İstanbul'a geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
FIFA müfettişleri Hacıosmanoğlu için İstanbul'a geliyor

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun isteğini üzerine FIFA İstanbul'da ofis açacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile beIN Medya Grup arasında "Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig medya yayın hakları" imza töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan TFF’nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu geçtiğimiz günlerde FIFA Başkanı Infantino ile yaptığı görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu açıklamasında FIFA’nın İstanbul’a temsilcilik açacağını duyurdu.

İşte Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları:

"Infantino, Türkiye'nin lider ülke olduğunu söyledi. Ben de ona espri yaptım. Napolyon'un 'Eğer dünya tek bir devlet olsaydı başkenti İstanbul olurdu' sözünü söyledim. En kısa zamanda İstanbul'da FIFA'nın temsilciliğini açacağız. Infantino, Türk futbolunun bölgesinde liderlik yaparak büyük katkılar sağlayacağını düşünüyor. Türk futbolunun marka değerini hep beraber yukarıya taşıyacağız."

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