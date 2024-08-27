FIFA müfettişleri Süper Lig ekibine ceza yağdırdı

Trendyol Süper Lig’e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Antalyaspor’a bir kötü haber de FIFA’dan geldi.

Zymer Bytyqi’ye olan borç nedeniyle kırmızı-beyazlıların transfer tahtasını kapatan FIFA müfettişleri Antalyaspor’a bir ceza daha geldi.

BİR KEZ DAHA TRANSFER YASAĞI

Geçtiğimiz sezon Antalyaspor forması giyen Britt Assombalonga’nın alacakları nedeniyle yaptığı şikayeti değerlendiren FIFA Antalyaspor’a bir kez daha transfer yasağı verdi.

2 MİLYON 250 BİN EURO GEREKİYOR

Antalyaspor yönetiminin yasağı kaldırmak için Zymer Bytyqi’ye 2 milyon Assaombalonga’ya ise 250 bin Euro ödeme yapması gerekiyor.

2 CEZA DAHA KAPIDA

Akdeniz ekibinin Sagiv Jehezkel ve Deni Milosevic’in şikayetlerinden ötürü bu hafta içerisinde iki ceza daha alması muhtemel.

Arda Turan bombayı patlattı

Ahmet Çakar Galatasaray Young Boys maçının sonucunu açıkladı