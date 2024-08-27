Ahmet Çakar Galatasaray Young Boys maçının sonucunu açıkladı

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Milyonlarca Euro değerindeki kritik karşılaşma bu akşam (Salı) saat 22.00’de RAMS Park’ta oynanacak.

İlk maçta rakibine 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılılar taraftarı önünde gruplara kalma mücadelesi verecek. Karşılaşma öncesi milyonlarca taraftar nefesini tutarken ünlü yorumcu Ahmet Çakar’dan maça dair flaş bir yorum geldi.

"YOUNG BOYS TURU GEÇECEK"

Young Boys’un Galatasaray’ı eleyeceğini söyleyen Ahmet Çakar yaptığı açıklamada, "Bir kehanetim var bu maç hakkında. Young Boys, asla Galatasaray'dan fersah fersah düşük takım değil. Galatasaray, sadece kadro kalitesiyle ön plana çıkıyor. Üstelik 1 gollük avantajları da var. Galatasaray'ı geçmeleri asla büyük sürpriz olmaz. Ben Young Boys'un turu geçeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"FATİH TERİM SESLERİ YÜKSELECEK"

Çakar ayrıca Galatasaray’ın elenmesi durumunda Okan Buruk ve yönetim arasında çatlakların oluşacağını, Fatih Terim seslerinin yükselmeye başlayacağını belirtti.