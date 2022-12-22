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Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak

FIFA, restoran sahibi Nusret Gökçe'nin de aralarında bulunduğu bazı kişilerin, 2022 Dünya Kupası finalinin ardından yetkisi olmadan sahaya nasıl girdiğini araştırıyor.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 23:26
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FIFA Nusret soruşturması başlattı! Bu kez durum ciddi

Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
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Tuz serpme hareketiyle ünlenen et lokantaları sahibi Nusret Gökçe'nin, Arjantin'in Fransa'yı penaltı atışları sonucu yendiği final maçı sonrası sahaya girerek futbolcular ve Dünya Kupası ile poz vermesi, FIFA'nın da dikkatini çekti.

İngiliz yayın kurumu BBC'ye konuşan bir FIFA yetkilisi, "Bazı kişilerin kupa töreninin ardından yetkisi olmadan sahaya nasıl girdiğini tespit etmek için inceleme başlatıldı. İnceleme sonucu uygun işlem neyse yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

FIFA kuralları gereği kupayı, yalnızca turnuvanın galipleri, FIFA yetkilileri ve devlet başkanlarından oluşan bir grup seçkin kişi tutabiliyor.

PALYAÇO BENZETMESİ YAPILMIŞTI

Instagram'da 13 milyon takipçili Barstool Sports hesabı konuyla ilgili flaş bir paylaşım yaptı.

Nusret'in Messi'yle birlikte fotoğraf çektirmek istemesini palyaçoluk olarak değerlendiren hesap Nusret'in saha içinde olmasını da eleştirdi.

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