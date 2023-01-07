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Menajer tuzağına FIFA engeli: Pazartesi başlıyor

FIFA'dan, futbol dünyasında kökten değişim yaratabilecek yeni bir takım kararlar geldi. Menajerler özelinde alınan kararlar 9 Ocak'tan itibaren uygulamaya girecek.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 09:08
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FIFA onayladı: 9 Ocak'ta uygulanacak

Menajer tuzağına FIFA engeli: Pazartesi başlıyor
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FIFA, kulüpleri ve oyuncuları önemli derecede ilgilendiren bir karara imza attı. Menajerler için yapılan düzenlemeyle birlikte futbolda yeni bir çağ başlayacak.

FIFA Futbolcu Temsilciliği Yönetmeliği, Aralık 2022'de onaylanmasının ardından 9 Ocak 2023 itibariyle devreye girecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte daha adil ve daha şeffaf bir ortamın kurulması hedefleniyor.

Devreye girecek yönetmelikte, en önemli değişiklik ise oyuncuların birden fazla menajer tarafından temsil edilmesinin yasaklanması olacak. Bu düzenlemeyle çıkar çatışmalarının önüne geçilmesi planlanıyor.

Sürecin 1 Ekim'de tamamlanması planlanıyor. Yönetmelik tamamen geçerlilik kazandığında yalnızca lisanslı futbolcu temsilcileri oyuncuları temsil edebilecek.

Aynı zamanda menajerlik ücretlerine de tavan sınırı uygulanacak. Bununla birlikte çok yüksek menajerlik ücreti taleplerinin önüne geçilerek transfer döneminde daha adil bir ortamın sağlanması planlanıyor.

FIFA'nın 2018'den beri sürdürdüğü FFAR (FIFA Futbolcu Temsilciliği Yönetmeliği) çalışmaları Aralık 2022'de Doha'da yapılan toplantıda FIFA Konseyi tarafından onaylandı.

 



 

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