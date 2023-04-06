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FIFA sıralaması açıklandı. Türkiye bakın kaçıncı sırada

A Milli Takım'ın FIFA sıralamasındaki yeri belli oldu.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 12:22
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FIFA sıralamasında Arjantin zirvede

FIFA sıralaması açıklandı. Türkiye bakın kaçıncı sırada
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FIFA tarafından açıklanan nisan ayı dünya sıralamasında Türkiye, 1465,7 puanla 43'üncülüğe yerleşti.

2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in zirveyi Brezilya'dan aldığı listede, Fransa da ikinci sıranın sahibi oldu. Arjantin yaklaşık 6 yıl sonra ilk kez birinci basamağa yükseldi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Temmuz 2023'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra    Takım    Puan    Değişim
1    Arjantin    1840,93    +1
2    Fransa    1838,45    +1
3    Brezilya    1834,21    -2
4    Belçika    1792,53    -
5    İngiltere    1792,43    -
6    Hollanda    1731,23    -
7    Hırvatistan    1730,02    -
8    İtalya    1713,66    -
9    Portekiz    1707,22    -
10    İspanya    1682,85    -
43    Türkiye    1465,7    +1
(AA)
 

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