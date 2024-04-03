FIFA Süper Lig hakemlerine ceza kesti

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FIFA Süper Lig hakemlerine ceza kesti
FIFA, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için görev yapacak hakemlerin listesini yayınladı. Türk hakemler listelerde yer almadı.

45 ülkeden toplam 89 maç görevlisinin belirlendiği listede Türk hakemlere yer verilmedi.

FIFA'nın bu kararı Süper Lig hakemlerinin Süper Lig'deki başarısız performansları nedeniyle aldığı öğrenildi.

Görevlendirilenler arasında 21 hakem, 42 yardımcı hakem, 20 VAR görevlisi ve 6 destek hakemi bulunuyor.

Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar mücadelesi 25 Temmuz'da başlayacak ve 10 Ağustos'ta Parc des Princes'te oynanacak altın madalya maçıyla sona erecek.

Erkekler müsabakası ise 24 Temmuz'da başlayıp, 9 Ağustos'ta aynı stadyumda gerçekleşecek altın madalya maçı ile tamamlanacak.

Turnuvada ayrıca VAR, yarı otomatik ofsayt sistemi ve gol çizgisi teknolojisi kullanılacak.

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