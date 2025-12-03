FIFA, 21 Aralık'ta başlayacak Afrika Uluslar Kupası ile ilgili aldığı yeni kararı duyurdu.

Sezon ortasına denk gelen turnuva sebebiyle birçok kulüp önemli oyuncularından mahrum kalacak.

Bu nedenle uzun süredir kulüpler ve ulusal ligler UEFA aracılığıyla FIFA'ya milli takıma katılma tarihlerinin ertelenmesi için baskı uyguluyordu.

FIFA, daha önce 8 Aralık olarak açıklananan Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek futbolcuların milli takım kamplarına katılacakları en geç tarihi 15 Aralık olarak güncelledi.

Böylelikle kulüpler bir hafta daha futbolcularını maçlarda oynatabilecek.