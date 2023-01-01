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Nusret'in tüm dünyada sahalara girmesi yasak. FIFA'dan ağır ceza geliyor

Dünya Kupası törenine giren Nusret'e ağır cezalar geliyor.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 12:56
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FIFA'dan ağır ceza geliyor. Nusret'in tüm dünyada sahalara girmesi yasak

Nusret'in tüm dünyada sahalara girmesi yasak. FIFA'dan ağır ceza geliyor
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Brezilya'nın önemli haber organlarından Lance, FİFA'nın Katar'daki Dünya Kupası kupa töreninde sahaya giren Nusret'in ömür boyu sahalara girmesini yasaklayacağını duyurdu.

Gazete bir FIFA yöneticisine dayandırdığı haberinde,

"FIFA turnuvalarının törenlerine katılmak, devlet başkanları da dahil olmak üzere yalnızca "çok seçkin" bir grup insanın hakkıdır. Maalesef Katar'da bu kural çiğnendi.

Nusret Gökçe'nin 2026 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da yapılacak bir sonraki Dünya Kupası'nın tüm statlarına girmesi yasaklanacak" ifadesini kullandı.

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