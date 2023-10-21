FIFA'dan Araplara Neymar tazminatı. Ödenecek rakam ortaya çıktı

FIFA, Brezilya A Milli Takım'ın Uruguay ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Neymar için Al-Hilal'e 7.5 milyon Euro tazminat ödeyecek.

KAYNAK: Haber Merkezi
FIFA'dan Araplara Neymar tazminatı. Ödenecek rakam ortaya çıktı

Editör: Ufuk Cingöz

Uruguay ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar, bıçak altına yatacak.

Neymar'ın Milli Takım’da sakatlık yaşaması ve oyuncunun sakatlığının 28 günden fazla sürecek olması sebebiyle FIFA, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e tazminat ödeyecek.

Marca’da yer alan habere göre, FIFA'nın ödeyeceği maksimum tazminatın 7.5 milyon Euro ile sınırlı olduğu da aktarıldı.

Yaz transfer döneminde Neymar’ı PSG’den kadrosuna katan Al-Hilal yıldız futbolcu ile 2 yıl için 90 milyon euroluk bir anlaşma yapmıştı

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