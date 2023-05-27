FIFA'dan Başakşehir ve Göztepe'ye şike ihtarı

Başakşehir'in Göztepe'nin yüzde 70 haklarının sahibi olan İngiliz şirketi Sport Republic'e satılacağı belirtilirken FIFA da harekete geçti.

FIFA'dan Başakşehir ve Göztepe'ye şike ihtarı

Premier Lig'den düşen Southampton'ın da sahibi olan Sport Republic'in Türk takımlarına ilgisi gündem oldu.

Şirket daha önce Brentford'da futbol direktörü olan Rasmus Ankersen ve sermaye şirketi KKR'nin ortağı Henrik Kraft tarafından kuruldu.

Dragan Šolak'a futbol kulüplerinde hisse elde etme planları hakkında bilgi verildi. Šolak lider yatırımcı oldu.

Fotospor'un haberine göre FIFA kurallarına göre futbola yatırım yapan bir şirket aynı ülkede, aynı ligde yer alan iki takımı satın alamıyor. Bu durumda iddia edildiği gibi Sport Republic, Başakşehir'i satın alırsa Göztepe, Süper Lige çıkması durumunda elinden çıkarmak zorunda.


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