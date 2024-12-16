FIFA'dan Denizlispor'a puan silme cezası

Düzenleme: Kaynak: İHA
FIFA'dan Denizlispor'a puan silme cezası

FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Denizlispor'a 6 puan silme cezası verdi.

FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Denizlispor'a 6 puan silme cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Denizlispor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadesine yer verildi.

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta 10 puanla 14. sırada bulunan Denizlispor, söz konusu cezanın ardından 4 puana düşerek son basamağa geriledi.

FIFA, son olarak Trendyol 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'a 18, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Giresunspor'a da 6 puan silme cezası vermişti.

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