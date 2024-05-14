FIFA'dan flaş Adana Demirspor kararı

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FIFA'dan flaş Adana Demirspor kararı
Dünya futbolunun patronu FIFA, Adana Demirspor ile ilgili kararını açıkladı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’a ağır bir darbe indirdi.

Sports Digital'den Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; FIFA, sezon içerisinde teknik direktör Patrick Kluivert ile yollarını ayıran mavi-lacivertli takıma üç dönem transfer yasağı getirdi.

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Adana Demirspor’un, Hollandalı teknik direktöre olan 142 bin Euro tutarındaki borcunu ödemediği gerekçesiyle bu cezaya çarptırıldığı ifade edildi.

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Tecrübeli teknik adam, sezon başında Adana Demirspor’un başına geçmiş ve takımın beklenen sonuçları alamamasının ardından aralık ayında görevinden ayrılmıştı.

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