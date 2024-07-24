FIFA'dan Hacıosmanoğlu'na flaş davet. Infantino mektup gönderdi

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na davet etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Infantino, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek olan olimpiyat oyunları için Hacıosmanoğlu’na resmi bir davet mektubu gönderdi.

Infantino, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonrası Hacıosmanoğlu’na tebrik mesajı ileterek, 26 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılması için davette bulundu.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 30 Temmuz’da Paris’te FIFA Başkanı Infantino ile özel bir görüşme gerçekleştirecek.