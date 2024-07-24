FIFA'dan Hacıosmanoğlu'na flaş davet. Infantino mektup gönderdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
FIFA'dan Hacıosmanoğlu'na flaş davet. Infantino mektup gönderdi

FIFA Başkanı Infantino’dan TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na Paris 2024 daveti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na davet etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Infantino, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek olan olimpiyat oyunları için Hacıosmanoğlu’na resmi bir davet mektubu gönderdi.

Infantino, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonrası Hacıosmanoğlu’na tebrik mesajı ileterek, 26 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılması için davette bulundu.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 30 Temmuz’da Paris’te FIFA Başkanı Infantino ile özel bir görüşme gerçekleştirecek.

İlgili Haberler
Savic Trabzon'u salladı. Transfer bombası patladı
Beşiktaş'tan golsüz prova
TFF'de kritik atama. Hacıosmanoğlu kararını verdi
Son Haberler
Rize'de çay bahçesine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı Yerel Haberler
Rize'de çay bahçesine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Çorum’da traktör 30 metrelik şarampole uçtu: 1 ölü Yerel Haberler
Çorum’da traktör 30 metrelik şarampole uçtu: 1 ölü
Burdur-Yeşilova Yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı Yerel Haberler
Burdur-Yeşilova Yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Finlandiya'nın bayrağını bir Türk taşıyacak Spor
Finlandiya'nın bayrağını bir Türk taşıyacak
Bakan Fidan Beşar Esad'a rest çekti. Görüşmeden şart koyacaksak görüşmenin bir anlamı yok Gündem
Bakan Fidan Beşar Esad'a rest çekti. Görüşmeden şart koyacaksak görüşmenin bir anlamı yok
Tomruğun altında kalan işçi öldü Gündem
Tomruğun altında kalan işçi öldü
Garutti, FC Argeş'le imzaladı Spor
Garutti, FC Argeş'le imzaladı