FIFA'dan ırkçılık skandalı hakkında ilk açıklama

Editör: Fatma Demirkaya

Infantino, Real Madridli oyuncuya yönelik yapılanlarla ilgili, "Vinicius'la dayanışma içindeyiz. Futbolda da toplumda da ırkçılığa yer yok. FIFA böyle bir durumla karşı karşıya kalan tüm oyuncuların yanındadır." diyerek tepkisini dile getirdi.

Irkçı saldırılara karşı tüm liglerde uygulanması gereken kuralı hatırlatan Infantino, "FIFA organizasyonlarındaki üç aşamalı sürecin, tüm futbol maçlarında uygulanmasını tavsiye ediyoruz. İlk aşamada maç durdurulur ve anons yapılır. Devamında oyuncular sahayı terk eder ve anonsla sözlü saldırının devam etmesi halinde müsabakaya bir süre ara verileceği duyurulur. Karşılaşma başladıktan sonra saldırı sürerse oyun durdurulur ve rakip takım hükmen galip sayılır. Açıkçası söylemek uygulamaktan kolay ancak bunu yapmamız, eğitim yoluyla da desteklememiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.