FIFA'dan Kanada Kadın Futbol Takımı'na ağır ceza

Kaynak: AA
FIFA'dan Kanada Kadın Futbol Takımı'na ağır ceza

Kanada Kadın Futbol Takımı, rakip takımın antrenman sahası üzerinde 'drone' uçurmuştu. FIFA, bu olay sonrası Kanada'ya ağır bir ceza verdi.

FIFA, Kanada Kadın Futbol Takımı'na olimpiyat oyunları A Grubu maçlarında 6 puan silme cezası verdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, disiplin komitesinin kararı doğrultusunda Kanada Kadın Futbol Takımı yetkilileri Beverly Priestman, Joseph Lombardi ve Jasmine Mander'in müsabakalardan 1 yıl men edildiği belirtildi.

Kanadalı yetkililerin, rakip takım antrenman sahası üzerinde "drone uçurma yasağına" uymadığının vurgulandığı açıklamada, Kanada Kadın Futbol Takımı'na olimpiyat oyunlarında 6 puan silmenin yanı sıra 200 bin İsviçre Frangı para cezası da verildiği ifade edildi.

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