FIFA'dan Marco Curto'ya "Jackie Chan" cezası: 10 maç men

İtalyan futbolcu Marco Curto, Güney Koreli rakibine "Jackie Chan" diye hitap ettiği için FIFA tarafından 10 maçlık men cezası verildiği bildirildi.

Marco Curto

Olya geçtiğimiz yaz ayından Como ile Wolverhampton takımları arasında oynanan bir hazırlık maçında yaşandı.

Hwang Hee-chan

KORELİ FUTBOLCUYA "JACKİE CHAN" DİYE SESLENDİ

Curto'nun, maç sırasında bir pozisyonun ardından Güney Koreli futbolcu Hwang Hee-chan'a "Jackie Chan" diye hitap ettiği belirtildi.

FIFA IRKÇI BİR HAREKET OLARAK NİTENLENDİRDİ

Bu söylem, FIFA tarafından ırkçı bir hakaret olarak değerlendirildi ve disiplin kuruluna sevk edilen Curto suçlu bulundu. Bunun sonucunda İtalyan futbolcuya 10 maç men cezası verildi.