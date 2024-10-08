FIFA'dan Marco Curto'ya "Jackie Chan" cezası: 10 maç men

İtalyan futbolcu Marco Curto, Güney Koreli rakibine "Jackie Chan" diye hitap ettiği için FIFA tarafından 10 maçlık men cezası verildiği bildirildi.
Olya geçtiğimiz yaz ayından Como ile Wolverhampton takımları arasında oynanan bir hazırlık maçında yaşandı.
KORELİ FUTBOLCUYA "JACKİE CHAN" DİYE SESLENDİ
Curto'nun, maç sırasında bir pozisyonun ardından Güney Koreli futbolcu Hwang Hee-chan'a "Jackie Chan" diye hitap ettiği belirtildi.
FIFA IRKÇI BİR HAREKET OLARAK NİTENLENDİRDİ
Bu söylem, FIFA tarafından ırkçı bir hakaret olarak değerlendirildi ve disiplin kuruluna sevk edilen Curto suçlu bulundu. Bunun sonucunda İtalyan futbolcuya 10 maç men cezası verildi.