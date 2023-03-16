Almanya destek vermedi. Yine de kazandı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanlığı'na Gianni Infantino yeniden seçildi.

Gianni Infantino 3. kez FIFA başkanı görevini yürütecek ve görevine 2027'ye kadar devam edecek.

Giovanni Vincenzo Infantino, 23 Mart 1970 Brig-Glis, Valais doğumlu İtalyan asıllı İsviçreli spor yöneticisi. Gianni Infantino mevcut FIFA Başkanıdır.



26 Şubat 2016'da yapılan seçimlerde 207 oyun 115'ini alarak FIFA'nın yeni başkanı olmuştur.



İyi derecede İtalyanca, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve İngilizce bilmektedir.