Figen Yüksekdağ: HDP’nin Kılıçdaroğlu tercihi yanlıştı

Editör: Osman Can Erok

HDP Eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ, Londra merkezli Middle East Eye haber sitesine yazdığı mektupta, HDP’nin Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararının yanlış olduğunu belirtti.

Yazdığı mektupta kendisi dahil cezaevinde bulunan HDP’lilerin milletvekilliği seçimlerinde ortak liste ile girmesi gerektiğini ve kendi adaylarını göstermelerinin doğru olduğunu belirten Yüksekdağ, ‘’Ben de dahil cezaevindeki HDP'li siyasetçiler, milletvekilliği seçimlerine tek listeyle girerek kendi adayımızı göstermeyi ve gücümüzü pekiştirmeyi savunduk. 2023 seçimleri HDP için benzersiz bir süreçti; kendi gücüne ve birikmiş tecrübesine odaklanmadığı için, Kılıçdaroğlu'nun yanlış tercihiyle sonuçlandı’’ şeklinde konuştu.

‘’HDP KARARSIZLIĞI YÜZÜNDEN’’

Mektubunun devamında cumhurbaşkanı adaylığı için cezaevindeki bir kadını önerdiklerini fakat HDP’nin kararsızlığı yüzünden bu konuda başarısız olduklarını da dile getiren Yüksekdağ, alınan sonuçların hayal kırıklığı olduğunu ve partisinin bu konuda düşünmesi gerektiğini belirtti.

DEMİRTAŞ AKTİF POLİTİKAYI BIRAKMIŞTI

Seçim sonuçlarının kesin olarak açıklanmasından sonra HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gazeteci İrfan Aktan’a verdiği röportaj ile aktif siyaseti bıraktığını açıklamıştı.

Aynı röportajda Demirtaş partisine sunduğu adaylık teklifinin de gerekçesiz bir şekilde reddedildiğini, ‘’ Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları başlamadan önce ben genel merkezimize, cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğumu ve seçimi ikinci tura bırakıp o aşamada demokratik hamlelerle daha fazla katkı sunabileceğimizi belirttim. Ayrıca, benim adaylığım partimizin de oy oranını artırabilir dedim. Aslında siyasi yasağım yoktu ama ola ki Yüksek Seçim Kurulu adaylığımı reddetse bile sonrasında çıkaracağımız adayın tabanımızın sahiplenmesinin daha kolay olacağını belirttim’’ şeklinde açıklayıp, ‘’Fakat bu önerim, herhangi bir gerekçe sunulmadan reddedildi. Gerekçesini halen bilmiyorum. Bu tartışmalar sürerken deprem oldu ve sonrasında aday çıkarmamaya doğru evrildi süreç’’ ifadelerini kullanmıştı.