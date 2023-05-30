Fikret Bila Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası aldığı kararı açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimden hemen sonra yaptığı görüşmeleri ve aldığı kararları Fikret Bila aktardı. Buna göre yerel seçimlere kadar bir istifa beklenmiyor. Kritik dönemeç, yerel seçimler olacak.

Fikret Bila Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası aldığı kararı açıkladı

CHP Genel Merkezi'nde seçim günü dikkat çeken kararlar alındı.

Halk TV canlı yayınına katılan Fikret Bilâ, önceki gece yapılan görüşmeler hakkında bilgiler paylaştı.

O bilgiler şöyle:

KILIÇDAROĞLU, İMAMoĞLU VE YAVAŞ’LA ÜÇLÜ GÖRÜŞME YAPTI

- Seçim akşamı Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği anlaşıldıktan sonra CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu önce üçlü bir toplantı yaptı. Toplantıda Ekrem İmamoğlu ve Mansur yavaş toplantıya katıldı. Genel Başkan ve iki belediye başkanı üçlü bir değerlendirme yaptı. Bu değerlendirmede nasıl bir kanaate varıldığını bilmiyoruz fakat toplantı yapıldığını biliyoruz.

İSTİFA GÜNDEMDE DEĞİL, YERİL SEÇİMLER BEKLENECEK

- Arkasından Kılıçdaroğlu MYK'yı toplantıya çağırdı ve uzun sürem değerlendirmeler yapıldı. Bazı MYK üyeleri 'sizin elinizi rahatlatmak için bizler görevlerimizden istifa edebiliriz, toplu da istifa edebiliriz' diye öneriler götürdüler. Kılıçdaroğlu bunun doğru olmayacağını ifade etti. Bu istifaların erken olduğunu ve partinin başarısız gibi gösterileceği gibi sonuçlar doğurabileceği değerlendirmesi yapıldı. İstifalar olmadı.

- Genel Merkez'deki hava yerel seçimlere kadar kurultay yapmamak. CHP, Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yerel seçimlere gidecek. Kılıçdaroğlu'nun bu sonuçlar ile istifa etmek, görevini bırakmak, kurultayı çağırmak gibi bir eğilimi yok.

MYK’DA DEĞİŞİM GÜNDEMDE

- Kılıçdaroğlu bazı MYK üyelerini değiştirebilir. Parti tüzüğüne göre Genel Başkanın parti meclisinden istediği kişileri MYK'ya alma yetkisi var. Bu bakımdan yenileme yapma ihtiyacı varsa bazı MYK üyelerini ya da tamamını değiştirerek yerel seçimlere hazırlanabilir.

YEREL SEÇİMLERE MİLLET İTTİFAKI OLARAK GİDİLECEK

- Dün Millet İttifakı liderleri CHP ile görüşme yaptı. Yerel seçimlere ittifak ile gidilecek böyle bir karar alındı. İttifak liderleri yerel seçimlere yine ittifak içinde gidilmesi gerektiğinin kararını vermiş durumdalar.

- Seçim hakkında CHP Genel Merkezinde detaylı bir değerlendirme yapılacak. Bu konu hakkında çalışmalarda başladı.

YEREL SEÇİMLERDE KILIÇDAROĞLU’NUN KAZANDIĞI İLÇELER

- İlk etapta göze çarpan bazı bilgiler var. Örneğin İstanbul'da Ak Parti'nin elinde olan ilçe belediyeleri var. 7-8 AKP ilçe belediyesinin olduğu ilçelerde Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan daha fazla oy almış. Ankara'da Etimesgut MHP'lidir. Mamak Ak Partilidir. Bu iki ilçede de Kılıçdaroğlu önde. Belki yerel seçimlerde çok daha parlak bir seçim zaferi kazanıldıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı, parti genel başkanlığı gibi konular gündeme gelebilir.

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