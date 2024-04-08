Fikret Orman kararını açıkladı

Aytunç Akın
Fikret Orman kararını açıkladı
Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman hakkında çıkan dedikodulara son noktayı koydu.

Art arda yaşanan skandallar sonrası eleştirilerin odağı haline gelen Mehmet Büyükekşi 18 Temmuz’da seçime gidileceğini açıkladı.

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Mehmet Büyükekşi seçim kararına dair yaptığı açıklamada "Biliyorsunuz Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız mali genel kurulumuzu, seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdik. 18 Temmuz'da yapacağımız seçimli genel kurulumuz, Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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Büyükekşi’nin bu kararının üstünden 24 saat geçmezken yeni TFF başkanının kim olacağına dair dedikodular havada uçuşmaya başladı.

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Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman’ın gerçekleşecek seçimlerde TFF başkanlığına aday olacağı da bu dedikodulardan bir tanesi.

Ortaya çıkan bu iddialar sonrası Yeniçağ’dan Aytunç Akın’a konuşan Fikret Orman ise iddiaların gerçek olmadığı ifade etti.

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