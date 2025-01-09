Fil adamı bacağından yakaladı olanlar oldu. Festivalde dehşet anları

Hindistan’daki Nercha Festivali’nde yaşanan fil saldırısında 17 kişi yaralandı. Pakkathu Sreekuttan adlı filin tedirginliği sonrası çıkan kargaşada bir adam ağır yaralandı, diğer yaralanmalar izdihamdan kaynaklandı.

Hindistan’ın Kerala eyaletinde her yıl düzenlenen ve büyük ilgi gören Nercha Festivali, dün gece şiddetli bir olayla sarsıldı.

Tirur Kasabası'nda gerçekleşen etkinlikte, kalabalığın arasında yürüyen altın plakalarla süslenmiş beş filin arasında Pakkathu Sreekuttan adlı filin aniden tedirginleşmesi, büyük bir kaosa yol açtı. Filin huzursuzluğu sonucu çıkan kargaşa, festivalin karanlık saatlerinde 17 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Olay anında, filin etrafında toplanan kalabalık, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de net bir şekilde görüldü. İnsanlar, fillerin geçişini kameralarına kaydederken, Pakkathu Sreekuttan aniden sinirlenerek kalabalığa saldırmaya başladı.

Çevredeki güvenlik önlemlerine rağmen, filin insanlara zarar vermesi kaçınılmaz oldu. Bu sırada, bir adam filin yere vurması sonucu havaya fırlatıldı ve ağır yaralanarak MIMS Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanmaların büyük çoğunluğu, insanların güvenli alanlar bulmaya çalışırken yaşanan izdihamdan kaynaklandı. Kalabalığın panik içinde dağılması, bazı kişilerin ezilmesine yol açtı. Birden fazla kişi, filleri kontrol altına almak için zincir kullanmaya çalıştı. Ancak, fili sakinleştirmek yaklaşık iki saat sürdü.

Olayın ardından yerel yetkililer, festivalin güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu belirterek soruşturma başlattı. Nercha Festivali, yıllardır yapılan bir gelenek olmasına rağmen, yaşanan bu kargaşa güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesini zorunlu hale getirdi.